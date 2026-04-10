Ярославские населенные пункты остались без электричества из-за ветра

В Ярославском округе из-за сильного ветра отключилась электроэнергия в поселке Речной, деревнях Карабиха, Каменка и Черелисино, СНТ Лазурный, Строитель, Северянин. Об этом сообщил глава округа Алексей Михайлов в своем канале в Мах.

Господин Михайлов пояснил, что аварийные службы уже занимаются восстановлением электроснабжения. Ориентировочный срок — до 12:00.

Ранее областное ГУ МЧС предупреждало об усилении ветра в период с 00:00 до 18:00 10 апреля.

Алла Чижова