Ярославские населенные пункты остались без электричества из-за ветра
В Ярославском округе из-за сильного ветра отключилась электроэнергия в поселке Речной, деревнях Карабиха, Каменка и Черелисино, СНТ Лазурный, Строитель, Северянин. Об этом сообщил глава округа Алексей Михайлов в своем канале в Мах.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Господин Михайлов пояснил, что аварийные службы уже занимаются восстановлением электроснабжения. Ориентировочный срок — до 12:00.
Ранее областное ГУ МЧС предупреждало об усилении ветра в период с 00:00 до 18:00 10 апреля.