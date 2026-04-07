Вашингтон своих не бросает

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Будапешт стал финальной попыткой Вашингтона поддержать своего союзника в Европе перед решающими выборами в парламент. Венгерский премьер Виктор Орбан, давний сторонник Дональда Трампа, может лишиться своего кресла уже 12 апреля после более чем 15 лет у власти. Сейчас разрыв между партией власти «Фидес» и оппозиционной «Тисой» составляет около 10% в пользу последней. При этом неясно, может ли поддержка США помочь Орбану или же скорее навредит его партии.

Фото: Marton Monus / Reuters

Фото: Marton Monus / Reuters

Поддержка союзников и правых сил по всему миру стала типичной стратегией администрации президента США Дональда Трампа во время его второго президентского срока. При этом на фоне противоречивого отношения к личности американского лидера как внутри Штатов, так и за их пределами такие попытки часто приводили к прямо противоположному результату. Так, например, уже случилось с лидером канадских консерваторов Пьером Пуальевром, бывшим лидером австралийских лейбористов Питером Даттоном и румынским правым Джордже Симионом — все они проиграли на выборах во многом из-за ассоциации их политики с Дональдом Трампом.

Новой фигурой, на поддержку которой глава Белого дома бросил все силы, стал венгерский премьер Виктор Орбан. Его отношения с Трампом носят особый характер: политики нашли понимание еще во время первого президентского срока американского лидера, и с тех пор их связь не ослабевала. «Орбан был с президентом очень долгое время. Он был с ним на протяжении всех испытаний и трудностей, на протяжении всей избирательной кампании. Ни один мировой лидер не хотел встречаться с Трампом, не сближался с ним, не совершал регулярных поездок в Мар-а-Лаго и не прилагал усилий для поддержания с ним контакта. Думаю, мы таким образом отплачиваем вам за услугу — это способ показать, что вы были с нами и в радости, и в горе, и мы сделаем то же самое для вас»,— цитирует Politico неназванного американского чиновника.

В американском понимании «плата за услугу» — это содействие Орбану в переизбрании на парламентских выборах 12 апреля, где ситуация складывается не в пользу последнего.

По данным агрегатора опросов общественного мнения Politico Poll of Polls, оппозиционная «Тиса» во главе с Петером Мадьяром лидирует с 49% голосов против 39% у партии власти «Фидес». На этом фоне и в стране, и за ее пределами развернулась большая кампания: в Евросоюзе и на Украине текущие выборы видят в качестве шанса вывести с авансцены в Венгрии неудобного оппонента в лице Орбана. Сам Орбан отступать не намерен.

Открытую поддержку венгерскому премьеру выражал лично Дональд Трамп и затем госсекретарь Марко Рубио во время февральского визита. Теперь же настала очередь вице-президента Джей Ди Вэнса, который посетил Будапешт 7 апреля, за пять дней до выборов. Его визит был обставлен с максимальной помпой: Вэнса вместе с женой Ушей приветствовал в аэропорту министр иностранных дел Петер Сийярто. Затем последовали полноформатные переговоры с Орбаном и, наконец, масштабный митинг, приуроченный ко Дню венгеро-американской дружбы. Под него был выделен целый стадион MTK Sportpark на 24 тыс. человек.

Сам Вэнс в ходе визита был предельно учтив и не стеснялся осыпать комплиментами венгерского премьера. Еще в начале переговоров он заявил ему, что «президент любит вас, и я тоже», отметив, что Орбан — «один из немногих настоящих государственных деятелей в Европе». Затем на совместной пресс-конференции он открыто поставил венгерского лидера в пример Брюсселю как в вопросе энергетической безопасности, так и по украинскому урегулированию, обрушившись с критикой на европейские институты. «Я хочу оказать премьер-министру максимально возможную помощь в преддверии выборов… Конечно, я не ожидаю, что жители Венгрии будут прислушиваться к вице-президенту США — это не главная причина моего визита, но я хотел послать сигнал всем, особенно бюрократам в Брюсселе, которые сделали все возможное, чтобы подавить венгерский народ, потому что им не нравится лидер, который действительно встал на защиту венгерского народа»,— сказал он в начале своей речи.

В продолжение Джей Ди Вэнс счел «забавной» ситуацию, в которой «некоторые европейские лидеры» говорят об энергетическом кризисе, вместо того чтобы следовать примеру Венгрии, назвав Орбана «единственным авторитетным лидером в Европе по вопросу энергетической безопасности и независимости».

И, наконец, указал, что Трамп и Орбан — это два лидера, «которые сделали больше всего» для прекращения украинского конфликта.

Он заявил, что именно глава венгерского правительства помог Вашингтону понять, каковы истинные интересы России и Украины в конфликте для достижения мира. И пояснил, что как раз по этой причине Трамп ранее просил Орбана о саммите с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште и назвал столицу Венгрии идеальным местом для встречи, если она состоится. Под конец американский вице-президент еще раз прошелся по Брюсселю, назвав его курс в отношении венгерского лидера «одним из худших примеров иностранного вмешательства в выборы», которые он когда-либо видел. А в завершение своего выступления он заявил, что не будет указывать народу Венгрии, как голосовать, и призвал Брюссель поступить так же.

Сам Орбан был не менее воодушевлен. Он заявил о «золотой эре» в отношениях Венгрии и США, которая началась с избрания Трампа на второй срок. Речь, по его словам, прежде всего идет о прямых американских инвестициях и сотрудничестве в сфере энергетики. В остальном он повторил уже привычные тезисы про вмешательство ЕС в венгерские выборы и про украинский конфликт, который стал центром его избирательной кампании. Особое удовольствие венгерский премьер получил, когда Вэнса спросили, готовы ли будут США работать с новым венгерским правительством. «Виктор Орбан одержит победу на следующих выборах в Венгрии»,— твердо ответил Вэнс. Затем он повернулся к Орбану и спросил: «Виктор, это так?» — «Таков план», — ответил тот, расплывшись в улыбке.

Вероника Вишнякова