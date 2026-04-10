В Ярославской области проснулись клещи

В Ярославской области за период с 30 марта по 4 апреля произошло 15 случаев укусов клещей. Статистику привел областной Роспотребнадзор.

Шесть случаев зафиксировано в Ярославле, три — в Рыбинске, два — в Даниловском округе и по одному — в Угличе и Переславском округе. В ведомстве пояснили, что четверть пострадавших — дети.

«Самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Чтобы не подцепить клеща на природе: проводите самоосмотр, обрабатывайте одежду репеллентами»,— напомнили в Роспотребнадзоре.

Алла Чижова