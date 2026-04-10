В конце недели в Свердловской области ожидается потепление

В Свердловской области в конце недели ожидается потепление, следует из информации Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге». Ночью пятницы на севере региона выпал снег — температура опустилась до -15°.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пятницу над южной частью Свердловской области располагается атмосферный фронт, поэтому осадки сохранятся. Днем фронт будет медленно двигаться в северном направлении уже как теплый. В ночь на субботу влияние антициклона усилится — осадки прекратятся и, благодаря солнцу, ощутимо потеплеет.

В Екатеринбурге 10 апреля дневная температура составит -1°..+1°, будет в основном облачно, снег (от небольшого до умеренного), ветер восточный, северо-восточный, 4-9 м/с, порывы до 11 м/с. В субботу, 11 апреля, ночью 0°, днем +9°, в воскресенье — ночью 0°, днем +12°. На следующей неделе возможен прогрев воздуха до +16°.

Ирина Пичурина