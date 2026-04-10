МИД России: энергетическая безопасность Кубы остается приоритетом для Москвы

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что вопрос обеспечения энергетической безопасности Кубы остается приоритетом для Москвы. Он добавил, что помощь России не ограничится отправкой одного танкера с нефтью.

«Тема обеспечения энергетической безопасности острова — в приоритете. Какие тут будут дальнейшие шаги, на сегодня говорить преждевременно. Общеизвестно, что мы не ограничиваемся поставкой той партии нефти, которая уже прибыла на остров на танкере "Анатолий Колодкин"»,— сказал господин Рябков (цитата по «РИА Новости»).

30 марта Минтранс сообщил, что российское судно «Анатолий Колодкин» с 730 тыс. баррелями сырой нефти на борту прибыло на Кубу. Поставка стала для Кубы первой за последние три месяца. Президент США Дональд Трамп сообщал, что не будет препятствовать поставке российской нефти, так как, по его словам, один танкер глобально не повлияет на ситуацию.