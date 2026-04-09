Обыски в редакции «Новой газеты» длятся уже 10 часов, сообщается в Telegram-канале издания. В офисе продолжают находиться сотрудники газеты.

Одному из работников разрешили связаться с родными по громкой связи. «Он сказал, что "мы в порядке, следственные действия близятся к концу"»,— передает «Новая». В издании отметили, что среди сотрудников, которые находятся в здании, есть немолодые люди с проблемами со здоровьем. «Связи с редакцией по-прежнему нет — неизвестно, что происходит внутри»,— отмечает газета.

Обыск в редакции «Новой газеты» проходит с полудня. Также сегодня стало известно о задержании обозревателя «Новой» Олега Ролдугина. Его подозревают в незаконном использовании персональных данных, совершенном из корыстных побуждений группой лиц (ч.3 ст. 272.1 УК РФ). Статья предусматривает наказание вплоть до шести лет тюрьмы со штрафом в размере до 1 млн руб.