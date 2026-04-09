«Новая газета» сообщила об обысках в редакции

Сотрудники «Новой газеты» сообщили, что с полудня в здании редакции проводится обыск. В редакционном посте в Telegram говорится, что следственные действия ведут сотрудники спецслужб в масках.

«Мы не знаем причину — адвокатов редакции не пускают в офис, где также находится часть сотрудников», — сообщила «Новая газета». Редакция издания расположена в Потаповском переулке.

Адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале подтвердил, что его не пустили в здание. «То, что удалось выяснить: обыск проводит СК Москвы; скорее всего, речь идет об уголовном деле, связанном с публикациями», — написал юрист.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что обыск связан «с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных».

«Новая газета» была основана в 1993 году. Главный редактор Дмитрий Муратов (признан иностранным агентом) в 2021 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. В марте 2022 года редакция приостановила выпуск бумажной и электронной версии издания до окончания боевых действия на Украине. В сентябре того же года Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию печатного СМИ «Новой газеты». В июле 2022 года редакция начала издавать журнал «НО».