Воронежскому экс-депутату не удалось отменить возобновление дела о неуплате налогов

Как стало известно «Ъ-Черноземье», экс-депутат гордумы Борисоглебска Александр Чистопрудов подал кассационную жалобу на решение Воронежского областного суда возобновить его уголовное преследование. Бывший парламентарий обвиняется в неуплате 117 млн руб. налогов и сокрытии 13 млн руб., за счет которых должны были взыскать недоимки. В 2007 году господин Чистопрудов был осужден за организацию покушения на тогдашнего мэра Борисоглебска Ивана Данилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным картотеки первой инстанции, Борисоглебского городского суда, кассационная жалоба господина Чистопрудова возвращена в связи с несоответствием требованиям УПК РФ. В пресс-службе суда предоставить комментарий «Ъ-Черноземье» не смогли. В картотеке Воронежского облсуда и Первого кассационного суда общей юрисдикции информации о жалобе экс-депутата нет. В областном суде также не смогли подтвердить факт подачи представления.

В ноябре 2025-го Борисоглебский городской суд прекратил уголовное преследование Александра Чистопрудова по эпизоду неуплаты налогов. Такое решение было принято в связи с истечением срока давности. Тогда же было приостановлено рассмотрение эпизода дела о сокрытии 13 млн руб. В январе Воронежский облсуд отменил постановление нижестоящей инстанции и возобновил дело. После возвращения соответствующих материалов в феврале оба эпизода рассматриваются вместе. Ближайшее судебное заседание назначено на 16 февраля.

Ранее судье Александру Терещенко, рассматривавшему дело господина Чистопрудова, был заявлен отвод. Ходатайство удовлетворили в связи с «сомнениями в объективности и беспристрастности» судьи. Производство по делу передали судье Виктору Лысенко.

В 2007 году Александр Чистопрудов был приговорен к 12 годам лишения свободы за организацию покушения на мэра Борисоглебска Ивана Данилова. Исполнитель преступления Геннадий Рукавцов получил шесть лет колонии строгого режима. Изначально коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт, однако Верховный суд РФ отменил его из-за процессуальных нарушений. При повторном рассмотрении оба фигуранта были приговорены к реальным срокам. В мае 2015 года Чистопрудов был условно-досрочно освобожден.

Подробнее о деле о покушении на Ивана Данилова читайте в архивном материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова