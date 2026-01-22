Дело о неуплате воронежским экс-депутатом 117 млн налогов возобновят в суде

Борисоглебский городской суд в Воронежской области возобновит рассмотрение уголовного дела в отношении экс-депутата местной гордумы Александра Чистопрудова, обвиняемого в неуплате 117 млн руб. налогов и сокрытии 13 млн руб., за счет которых должны были взыскать недоимки (ч. 2 ст. 198 УК РФ и ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, максимальное наказание — три года лишения свободы). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в суде. Господин Чистопрудов известен тем, что в 2007 году был осужден за организацию покушения на тогдашнего мэра Борисоглебска. Спустя восемь лет экс-парламентарий вышел из колонии и занялся бизнесом, к которому затем возникли налоговые претензии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам представителя горсуда, Воронежский областной суд отменил ноябрьское постановление первой инстанции о прекращении уголовного преследования господина Чистопрудова, которое было вынесено в связи с истечением срока давности. Рассмотрение второго эпизода дела о сокрытии 13 млн руб. также было приостановлено до решения апелляционной инстанции. Теперь оба эпизода будут рассматриваться вместе после возвращения материалов в горсуд. Там сказали «Ъ-Черноземье», что процедура «может занять одну неделю, а может, больше». После этого в суде определят дату следующего судебного заседания.

В пресс-службе облсуда не смогли оперативно предоставить комментарий по сути вынесенного решения «Ъ-Черноземье».

Ранее «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в отношении судьи по делу господина Чистопрудова Александра Терещенко был заявлен и удовлетворен отвод по причине «сомнений в его объективности и беспристрастности». В результате производство по делу было передано судье Виктору Лысенко.

В 2007 году господин Чистопрудов был приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о покушении на мэра Борисоглебска Ивана Данилова. Исполнитель преступления, Геннадий Рукавцов, получил шесть лет колонии строгого режима. Первоначально коллегия присяжных в облсуде вынесла оправдательный вердикт, который позднее был отменен Верховным судом РФ из-за процессуальных нарушений. После повторного рассмотрения оба фигуранта получили реальные сроки лишения свободы. В мае 2015 года господин Чистопрудов был условно-досрочно освобожден.

Кабира Гасанова