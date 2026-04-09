С Абу-Даби откроют торговый сезон

Белый дом для выполнения договоренностей с ОАЭ по либерализации торговли и условий доступа на рынки услуг одобрил законопроекты о ратификации двух соглашений с этой страной. Первое заключено на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и предусматривает обнуление или снижение таможенных пошлин для 85% товарной номенклатуры. Второе — с Россией о торговле услугами и инвестициях. По мнению экспертов, эти документы — очередной шаг на пути сотрудничества между РФ и ОАЭ, но во многом перспективы его наращивания будут зависеть от завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В четверг, 9 апреля, правительство одобрило для внесения в Госдуму законопроекты о ратификации двух соглашений с ОАЭ — как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, эти документы должны создать правовую базу для наращивания торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Эмиратами. Отметим, по итогам 2025 года товарооборот между двумя странами превысил $12 млрд, обновив исторический максимум. При этом о текущих сложностях в торговле с ОАЭ на фоне конфликта Ирана с Израилем и США премьер не упомянул.

Первое соглашение — об экономическом сотрудничестве ЕАЭС и ОАЭ, подписанное летом прошлого года (см. “Ъ” от 27 июня 2025 года). Суть — в обнулении или существенном снижении таможенных пошлин для взаимных поставок примерно 85% товарной номенклатуры. Как сообщили в Минэкономики, средний размер пошлин на российскую продукцию снизится с 4,7% до 1,4%, а пошлины ЕАЭС для ОАЭ — с 6,6% до 1,5%. Речь идет о поставках из ЕАЭС, в частности, сельхозпродукции, нефтепродуктов, лекарств.

Предполагается, что послабления затронут около 98% экспорта из ЕАЭС и 96% из РФ,— по словам главы Минэкономики Максима Решетникова, это позволит российскому бизнесу сэкономить до 9 млрд руб. в год.

Для поставщиков из ОАЭ послабления коснутся, например, косметики, духов, часов.

Договоренности на уровне «пятерки» дополняются соглашением о торговле услугами и инвестициях между РФ и ОАЭ, подписанным в августе 2025 года. Необходимость в либерализации в этой сфере ранее объяснялась тем, что рынок услуг ОАЭ достаточно закрытый (см. “Ъ” от 7 сентября 2025 года). Соглашение предусматривает открытие для российского бизнеса 64 дополнительных секторов услуг (по сравнению с существующим в рамках ВТО режимом), компании из РФ смогут создавать предприятия в ОАЭ с 100-процентным российским капиталом, например, в сфере ремонта морских и воздушных судов. Также инвесторы из РФ смогут открывать дочерние банки в специализированных свободных зонах ОАЭ. Россия в ответ предоставляет доступ к 12 дополнительным подсекторам — например, разработок, ремонта и обслуживания морских судов.

Соглашение предусматривает и обязательство не вводить ограничения в отношении переводов и платежей по операциям, связанным с торговлей и услугами между РФ и ОАЭ,— ранее российский бизнес уже сталкивался с ограничениями банками ОАЭ расчетов на фоне санкций. Как ожидается, соглашение поспособствует двукратному росту экспорта услуг из РФ в ОАЭ при сопоставимом увеличении импорта к 2030 году (в 2024 году взаимный оборот услуг оценивался в $14 млрд; данные за 2025 год не раскрывались), а также объема накопленных инвестиций РФ в ОАЭ в четыре раза и эмиратских в РФ — вдвое (в 2024 году — $25 млрд и $17 млрд соответственно).

Эти договоренности, поясняет управляющий партнер департамента налогов и права ДРТ Сергей Щелкалин, станут «очередным шагом» в снятии барьеров в торговле и стимулировании инвестиций — с 2026 года, напомнил он, уже действует обновленное соглашение об избежании двойного налогообложения с ОАЭ, которое открывает новые возможности для российских компаний и арабских инвесторов (см. “Ъ” от 18 февраля 2025 года). Ведущий научный сотрудник лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии Владимир Седалищев считает «позитивными» перспективы такого сотрудничества для российского бизнеса — при условии завершения боевых действий, из-за которых экономика ОАЭ уже несет убытки, например, на фоне закрытия Ормузского пролива, снижения доходов от туризма и общей нестабильности.

«Эскалация войны может привести к снижению ВВП ОАЭ на десятки процентов — в таких условиях прибыльно вести можно лишь ограниченный круг бизнесов»,— поясняет он.

Сергей Щелкалин более оптимистичен: в последние годы бизнес и так живет в условиях турбулентности, поэтому есть «стойкая надежда», что и российские, и арабские партнеры адаптируются к ситуации. Если острая фаза конфликта миновала, полагает Владимир Седалищев, у бизнеса из РФ есть возможность занять освободившиеся в ОАЭ ниши. Снижение пошлин повысит конкурентоспособность экспортеров из РФ, говорит он, но с учетом изначально невысоких ставок в ОАЭ только за счет этого ожидать роста российского экспорта более 7% по многим позициям не стоит. «Либерализация торговли услугами и инвестиций, возможно, будет важнее по эффекту»,— считает Владимир Седалищев.

Евгения Крючкова