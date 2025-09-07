Услуга за услугу

Для выполнения договоренностей РФ и ОАЭ о взаимной либерализации условий доступа на свои рынки услуг Минэкономики подготовило проект закона о ратификации соответствующего соглашения между странами. Документ дополнительно открывает для российского бизнеса 64 сектора весьма закрытого рынка услуг ОАЭ. Эмиратским компаниям станут доступны 12 секторов рынка услуг РФ. В соглашении также прописываются обязательства не вводить ограничения в отношении переводов и платежей по операциям, связанным с торговлей услугами между странами. Ожидается, что это кратно повысит объемы экспорта услуг и взаимных инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналисты из ОАЭ в пресс-центре Кремля во время встречи президента России Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Журналисты из ОАЭ в пресс-центре Кремля во время встречи президента России Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном

Минэкономики подготовило законопроект о ратификации подписанного в августе 2025 года соглашения между РФ и ОАЭ о торговле услугами и инвестициях. Оно дополнит другое ранее заключенное соглашение — о свободной торговле, по которому для поставок из ЕАЭС в ОАЭ обнулены пошлины в отношении 86% товарной номенклатуры (в обратную сторону — для 85%, см. “Ъ” от 27 июня).

В 2024 году товарооборот между РФ и ОАЭ составил $11,5 млрд. Новый документ призван стимулировать развитие торговли товарами между странами за счет снижения стоимости связанных с экспортом услуг. Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, перспективными для сотрудничества являются сферы финансовых и транспортных услуг, оптовая и розничная торговля, обрабатывающий сектор, добыча полезных ископаемых. В ведомстве к 2030 году ожидают двукратного роста экспорта услуг из РФ в ОАЭ при сопоставимом увеличении импорта (в 2024 году взаимный оборот услуг составил $14 млрд – “Ъ”). Объем накопленных российских инвестиций в эту страну должен вырасти в четыре раза, эмиратских в РФ — вдвое (по итогам 2024-го — $25 млрд и $17 млрд соответственно – “Ъ”).

Согласно пояснительной записке, соглашение направлено на «взаимную либерализацию условий доступа на рынок услуг и осуществления деятельности на таком рынке для поставщиков услуг РФ и ОАЭ в дополнение к обязательствам, принятым сторонами в рамках ВТО».

Необходимость в либерализации глава Минэкономики Максим Решетников ранее объяснял тем, что рынок сферы услуг ОАЭ «достаточно сильно защищен барьерами».

В общей сложности Эмираты открывают для российского бизнеса 64 сектора и подсектора услуг (в дополнение обязательств в рамках ВТО), Россия — 12. Так, бизнесу из РФ будет разрешено 100-процентное участие в капитале эмиратских компаний в таких, в частности, секторах, как исследования и разработки, ремонт морских и воздушных судов, железнодорожные перевозки, услуги, связанные с производством. 70-процентное участие — в таких сферах, как комплексные инженерные услуги, услуги аренды судов без экипажа, пассажирские морские перевозки.

В свою очередь, компании из ОАЭ получают возможность 100-процентного участия в капитале российских организаций, предоставляющих услуги здравоохранения (больницы) и образования. Также они смогут открывать филиалы в сфере розничной торговли, в отельном и ресторанном бизнесе.

Среди договоренностей в финансовой сфере — обязательство не вводить ограничения в отношении переводов и платежей по операциям, связанным с торговлей услугами между РФ и ОАЭ.

Ранее с платежами между странами уже возникали проблемы — в прошлом году бизнес жаловался на ограничение банками ОАЭ расчетов с РФ на фоне санкций, были и случаи блокировки поступающей от российских компаний оплаты за электронику (см. “Ъ” от 28 августа 2024 года).

По организационной части планируется создать совет по инвестициям, который, как отмечает Минэкономики, «будет рассматривать практические шаги для улучшения условий движений капиталов» между РФ и ОАЭ.

Аналитик Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Елена Стоянова отмечает, что предложенное к ратификации соглашение обеспечивает более предсказуемую инвестиционную среду для поставщиков услуг — урегулированы, в частности, вопросы о прозрачности внутреннего регулирования, финансовых услуг, международных морских перевозок, услуг воздушного транспорта. Сотрудничество в сфере транспортных и логистических услуг, добавляет эксперт, окажет благоприятное влияние на развитие международного транспортного коридора «Север-Юг».

Евгения Крючкова