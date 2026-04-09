На ChatGPT и OpenAI подают в суд из-за стрельбы в Университете штата Флорида

Семья одной из жертв массовой стрельбы в Университете штата Флорида в прошлом апреле сообщила о намерении подать в суд на ChatGPT за предполагаемую помощь стрелку в организации и совершении преступления. Об этом сообщают мировые медиа, включая британскую The Times.

Стрельбу в университете в городе Талахасси 17 апреля 2025 года устроил его студент и по совместительству приемный сын местного шерифа Феникс Айкнер. В результате два человека погибли, пятеро получили ранения. Преступник был задержан. Суд над ним, как ожидается, начнется в октябре этого года.

Семья одного из погибших, Роберта Моралеса, теперь говорит, что получила информацию о том, что стрелок до совершения преступления «был в постоянной связи с ChatGPT» и, возможно, чат-бот «мог давать стрелку советы о том, как совершить это чудовищное преступление». По словам адвокатов семьи, ответчиком по делу будет и разработчик и владелец чат-бота — компания OpenAI.

Иск семьи Моралес — не первый случай, когда чат-боты обвиняют в оказании помощи убийцам и самоубийцам. В декабре прошлого года наследники 87-летней женщины, убитой ее сыном, попавшим под воздействие ChatGPT, подали в суд на OpenAI и Microsoft. Они обвиняют компании в непредумышленном убийстве. Чуть ранее общественная организация «Юридический центр жертв социальных медиа» подала семь исков, обвиняя ChatGPT в том, что тот действует как «тренер самоубийц».

Комментируя дело о стрельбе в Талахасси, в OpenAI заявили о полном сотрудничестве с правоохранительными органами в их расследовании преступления.

Николай Зубов