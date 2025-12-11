OpenAI и Microsoft обвиняются в непредумышленном убийстве из-за ChatGPT

Наследники женщины, убитой ее сыном под воздействием ChatGPT, подали в суд на OpenAI и Microsoft. Они обвиняют компании в непредумышленном убийстве. Это первый подобный иск к разработчикам ChatGPT, сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штейн-Эрик Зельберг (слева) (2020-е годы)

Фото: соцсети Штейн-Эрика Зельберга Штейн-Эрик Зельберг (слева) (2020-е годы)

Фото: соцсети Штейн-Эрика Зельберга

Речь идет о случае в американском городе Гринвиче (Коннектикут). Местный житель, 56-летний Штейн-Эрик Зельберг, страдавший психическими расстройствами, подозревал окружающих в заговоре против него. 5 августа этого года он убил свою мать, 87-летнюю Сьюзен Эмерсон Адамс, а затем покончил с собой.

Зельберг еще с весны начал делиться своими тревогами с ChatGPT, которого со временем стал считать своим другом и называть «Бобби». Чат-бот в ответ всегда подтверждал опасения мужчины, говорил, что тот не сходит с ума, и призывал не верить никому: ни бывшей жене, ни друзьям, ни даже собственной матери.

«ChatGPT удерживал внимание Штейна-Эрика, судя по всему, часами, подтверждал и усиливал каждое новое параноидальное убеждение и систематически представлял самых близких ему людей, особенно его собственную мать, в качестве противников, оперативников или запрограммированных угроз»,— говорится в иске адвокатов, представляющих интересы наследников Адамс. Истцы считают, что OpenAI и ее ключевой акционер Microsoft ответственны за смерть как Штейна-Эрика Зельберга, так и Сьюзан Адамс.

Кирилл Сарханянц