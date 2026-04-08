Fars: Иран возобновит удары по Израилю из-за атак ЦАХАЛа на Ливан

Иран готовится к возобновлению ударов по Израилю из-за продолжения израильской кампании в Ливане. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источник в вооруженных силах страны.

«Иран готовится к проведению сдерживающих операций в отношении израильских военных позиций на оккупированных территориях»,— заявил источник. Он добавил, что, по мнению иранских властей, атаки ЦАХАЛа на Ливан показывают отсутствие контроля США над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Либо, предположил источник, американское Центральное командование «предоставило свободу действий» израильской армии.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном. За это время, по словам господина Трампа, стороны должны достичь итогового мирного соглашения. ЦАХАЛ также объявил о приостановке ударов по Ирану. Однако израильская сторона заявила о продолжении боевых действий против группировки «Хезболла» в Ливане.