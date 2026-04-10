Курсор на Восток

С начала 2026 года читатели стали больше интересоваться азиатским контентом, преимущественно комиксами и мангой. У некоторых книжных платформ выручка от продаж такой литературы выросла более чем на 50%. При этом ранее участники рынка отмечали, что рынок комиксов по итогам прошлого года «заметно просел». Сейчас же спрос стимулируют выходы видеоадаптаций популярных произведений и предзаказы на продолжение серий книг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2026 года выручка от продаж цифровых книг во всех моделях монетизации (поштучная покупка, абонемент, подписка) в категории «азиатские комиксы и манга» выросла на 55% год к году, рассказали “Ъ” в ГК «Литрес».

Вместе с тем в Rustore только за март также видят рост скачиваний приложений с азиатским контентом на 32%. В Rustore добавили, что видят рост интереса к азиатскому контенту со стороны пользователей и одновременно — расширение присутствия паблишеров из Китая и других стран Азии. При этом ранее “Ъ” писал, что на ряде книжных платформ, в частности «Яндекс Книгах», пропала заметная часть азиатской литературы (см. “Ъ” от 2 марта). Тогда собеседники “Ъ” связывали это с недовольством правообладателей подписной моделью и последующим отказом от продления прав на свои книги.

Евгений Капьев, гендиректор издательства «Эксмо», февраль 2026 года, в интервью “Ъ”: «У азиатских контрагентов очень жесткие требования и долгая система переговоров».

В интервью “Ъ” гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев также заявлял, что рынок комиксов в 2025 году сильно просел, а в самом сегменте пока не так много аудитории и доходов, которые ожидают издатели, например, из Кореи. В «Эксмо» и «Альпине» отказались от комментариев. В «Росмэне» не ответили “Ъ”.

При этом в «Литресе» также считают, что сегодня азиатская литература стала очень популярной, она задает тренды на российском книжном рынке: «Сегмент young adult прекрасно закрывают азиатские манги и комиксы». По итогам первого квартала у «Литреса» лидером из топ-5 азиатских произведений стал интернет-комикс «Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling» от автора Чхугон. На втором месте «Берсерк» от Кэнтаро Миуры, на третьем — «Единственный конец злодейки — смерть» от Суволь Гёыль Квон. Рейтинг замыкают манга «Атака на титанов» и «Лериана, невеста герцога по контракту».

Тренд подтверждают и в «Кион Строках». Там говорят, что по итогам первого квартала интерес к азиатским комиксам заметно вырос — на 78% год к году. Помимо азиатской литературы, в 2025 году лидерами по потреблению в сервисе были также жанры фэнтези (рост на 20%), фантастика (при сохранении высоких позиций спрос снизился на 8%), а также современная литература (рост на 6%).

В «Яндекс Книгах» своей динамики в цифрах не привели, но отметили, что видят устойчивый интерес подписчиков в целом к азиатской литературе последние два года. В «Книги Билайн» отказались от комментариев.

Книжные магазины также видят рост спроса на азиатские книги и комиксы. В ОРС «Читай-город — Буквоед» считают, что рынок манги и манхвы демонстрирует активный рост, преимущественно за счет онлайн-продаж и популярности предзаказов.

Спрос же поддерживается регулярным выходом новых сезонов аниме-адаптаций, говорит руководитель отдела комиксов и манги компании Елена Барвинская.

Точные данные она не привела, но отметила, что лидерами по продажам за первый квартал стали серии «Магическая битва», «Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling», «Человек-бензопила», «Берсерк» и «One Piece». По последнему американский стриминговый сервис Netflix в начале марта выпустил продолжение одноименного сериала «One Piece. Большой куш».

Ранее “Ъ” писал, что рынок электронных книг в РФ по итогам 2025 года вырос на 22% год к году, до 23,5 млрд руб., а в 2026 году его темпы роста могут составить 19–20% (см. “Ъ” от 18 декабря 2025 года).

Статистика Российской книжной палаты свидетельствует о том, что среди переводов с японского и китайского языков на русский рост был небольшим, в отличие от европейских языков, говорит независимый эксперт по книжному рынку Владимир Харитонов. И всплеск продаж таких произведений мог быть вызван расширением ассортимента. «В целом интерес к азиатской литературе можно назвать долгосрочным трендом»,— считает он.

Варвара Полонская