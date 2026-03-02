Восток убирает книги

Заметная доля азиатской литературы в «Яндекс Книгах» оказалась недоступной. С платформы пропал ряд культовых произведений таких авторов, как Харуки Мураками или Хан Ган, также ряд произведений не отображается и на других книжных сервисах. В «Яндекс Книгах» это объясняют истечением срока прав на книги в конце прошлого года. Участники книжного рынка допускают, что правообладатели могут быть недовольны подписной моделью монетизации и потому отказываются продлевать права на свои книги для платформы.

“Ъ” обнаружил, что в конце февраля в доступе на сервисе «Яндекс Книги» не оказалось значительной части азиатской литературы. Речь идет о произведениях авторов из Китая, Кореи и Японии. Так, на платформе пропали большая часть текстовых произведений японского автора Харуки Мураками, книги южнокорейской писательницы Хан Ган, «Долгая ночь» Цзиньчэнь Цзы, «Мемуары белого медведя» Ёко Тавады и др.

Как рассказали “Ъ” в сервисе, на часть произведений у компании истек срок действия прав в прошлом году и с тех пор не продлевался. «Книги размещаются на сервисе по лицензионным договорам с правообладателями. Поэтому когда права на контент истекают или отзываются правообладателем, то книга становится недоступной в сервисе, пока права на нее не появятся вновь»,— пояснили в «Яндекс Книгах».

Некоторые произведения пропали из продажи и на других платформах — в «Литресе», например, нельзя больше купить «Долгую ночь» Цзиньчэнь Цзы, а также книги Линь Ихань, «Сочувствующего» Вьета Нгуена или «Семилетнюю ночь» Чон Ючжон. На других платформах перечисленные произведения сейчас не отображаются, при этом текстовые книги того же Харуки Мураками есть на части из них.

Азиатские правообладатели очень недовольны работой подписной модели в некоторых книжных сервисах, из-за которой они могут недополучать значительную часть доходов, и в целом для них больше актуальна поштучная продажа, объясняет “Ъ” собеседник на книжном рынке. Автор или иностранный издатель получает определенный процент от стоимости книги: в контракте записывается ее минимальная стоимость, и она зачастую больше или равна стоимости подписки, поясняет собеседник “Ъ”. По подписке же идет распределение роялти между всеми произведениями, которые входят в нее, что не для всех правообладателей выгодно, добавляет он. Например, модель может быть выгодна только для малоизвестных авторов, тогда как для издателей бестселлеров — нет, допускает он. Источник “Ъ” также добавляет, что «с учетом недовольства азиатских правообладателей и того, что у "Яндекса" сейчас идет период переподписания контрактов, часть партнеров могла отказаться продлевать лицензии для сервиса».

Однако книжный каталог может изменяться: какие-то права истекают, какие-то возвращаются, издаются новинки, напоминают в «Эксмо». Там добавили, что в целом и в Азии, и в Европе есть правообладатели, которые предпочитают исключительно поштучную модель продаж в связи с ее прозрачностью: «Продление прав — это индивидуальный процесс по каждой книге. Мы надеемся, что полюбившиеся читателям книги вернутся на цифровую полку».

В «Книги Билайн» говорят, что берут на платформу уже локализованные российскими издательствами произведения в рамках существующих договоренностей. В «Кион Строках» — что, помимо подписной модели, имеют также свое издательство, которое позволяет сервису работать с некоторыми европейскими и азиатскими правообладателями напрямую. В ГК «Литрес» отказались от комментариев.

В целом, когда речь идет о переподписании контрактов, этот процесс всегда начинается заранее — обычно за год до истечения лицензии, напоминает эксперт практики «государственных и социальных инициатив» компании «Рексофт» Владимир Лапин. Процесс может затягиваться в связи с новыми требованиями по маркетингу произведения, сменой лицензиата или форс-мажорными событиями, заключает он.

Варвара Полонская