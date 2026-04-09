В Ярославле в День Победы пройдет парад

В Ярославле 9 мая состоятся традиционные парад, проезд военной техники и шествие «Бессмертного полка». Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем канале в Мах.

Губернатор уточнил, что для жителей округов будут организованы автобусы в Ярославль. Все массовые мероприятия планируется завершить до 22 часов. Всего на территории региона будет 80 праздничных площадок.

«Для обеспечения общественного порядка будут привлечены сотрудники силовых ведомств, частных охранных организаций, общественных объединений и волонтеры»,— добавил губернатор.

Алла Чижова