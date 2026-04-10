В Ярославской области в 2025 году ликвидировали 74 незаконные свалки

В Ярославской области в 2025 году было выявлено 76 несанкционированных свалок отходов, что на 10 больше, чем годом ранее. Статистику на своем официальном сайте опубликовал Росприроднадзор.

За год было ликвидировано 74 свалки (64 — в 2024 году). На конец года в области оставалось 20 несанкционированных свалок отходов, что на две больше, чем в конце 2024 года, и на четыре — чем в конце 2023 года.

В целом по ЦФО за 2025 год количество свалок снизилось с 689 до 430. Вообще не оставалось свалок на конец минувшего года в Тульской области, одна оставалась в Москве.

Под свалками понимаются места незаконного размещения отходов площадью более 10 кв. метров и объемом более 5 куб. метров. Объекты накопленного вреда окружающей среде в статистике не учитываются.

Алла Чижова