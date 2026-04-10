Отменены торги по оснащению белгородских и курских дорог за 2,4 млрд рублей

Казенное учреждение «Федеральное управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» (УПРДОР) отменило торги на установку инженерно-технических систем транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства в двух регионах Черноземья. Общая сумма начальных цен контрактов шести электронных конкурсов в Белгородской области и двух в Курской области составляла порядка 2,4 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В середине марта московское ООО «ФТК "Интеграция"» суммарно подало в орловское управление ФАС и центральный аппарат ведомства 21 жалобу на порядок проведения всех упомянутых закупок в Белгородской и Курской областях. В части из них заявитель утверждал, что комиссия необоснованно не оценила два из трех детализирующих показателей заявки, хотя компания их предоставила. Еще несколько жалоб касались самой оценки заявок (их антимонопольная служба не рассматривала, так как споры по качественным критериям находятся вне ее компетенции). В остальных заявлениях ФТК «Интеграция» указывала, что либо оператор электронной площадки («Фабрикант») не передал заказчику часть документов, либо комиссия их проигнорировала.

По данным портала госзакупок, к рассмотрению были допущены только последние жалобы. ФАС России пришла к выводу, что они необоснованны и что оператор направил заказчику все документы заявки. Однако в ходе внеплановой проверки антимонопольная служба выявила нарушения со стороны заказчика. В частности, в конкурсной документации УПРДОР обязано было установить запреты или ограничения на импортную продукцию либо преимущества для российской, однако этого не сделало. Кроме того, заказчик не использовал каталог товаров, работ, услуг, хотя для перечисленного оборудования в нем есть готовые позиции с характеристиками. Еще одно нарушение — требование согласовывать поставляемое оборудование до начала работ: такая норма позволяет заказчику влиять на выбор товара уже после старта конкурса, что противоречит закону о контрактной системе. В связи с этим УПРДОР обязали отменить протоколы об итогах торгов и разыграть подряды заново, устранив нарушения.

Согласно условиям контрактов, подрядчикам необходимо было оснастить дорожные объекты Белгородской и Курской областей инженерно-техническими системами транспортной безопасности. Наименьшая цена соглашения составляла 182 млн руб. (Курская область), наибольшая — 404,5 млн руб. (Белгородская область). Итоги конкурсов должны были подвести 13 марта.

На этой неделе «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» объявило шесть электронных конкурсов на содержание сети дорог общего пользования в Орловской области. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 873,1 млн. Заявки на торги принимаются до 27 апреля.

Кабира Гасанова