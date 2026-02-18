Безопасность дорог в Белгородской области оценили в 1,9 млрд рублей

Казенное учреждение «Федеральное управление автомобильной магистрали "Москва — Харьков" Федерального дорожного агентства» объявило шесть электронных конкурсов на установку инженерно-технических систем транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства в Белгородской области. Общая сумма начальных цен контрактов составляет порядка 1,9 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Источники финансирования — федеральный бюджет и федеральный дорожный фонд. Победителям тендеров предстоит оснастить определенные объекты дорожного хозяйства инженерно-техническими комплексами: системами видеонаблюдения, сигнализации, контроля доступа, сбора и обработки данных, оповещения, а также внешнего и внутреннего электроснабжения с охранным освещением. Смонтированное оборудование должно обеспечивать непрерывный контроль за зонами транспортной безопасности и их наиболее уязвимыми элементами — опорами и пролетами путепроводов и мостов. От технических средств требуется своевременно распознавать попытки проникновения и оперативно информировать силы обеспечения транспортной безопасности о непредвиденных событиях. Гарантийные сроки на различные виды работ составляют от двух до трех лет.

По условиям первого контракта, подрядчик должен начать работу с 1 апреля 2027 года и уложиться в срок до 31 августа 2028-го. За это время ему предстоит оснастить инженерно-техническими системами два моста через реку Разумная (66,3 м каждый) и два моста через реку Корень (75,3 м и 75,2 м) на участке автомобильной дороги «М-2 "Крым" — Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной, соединительная дорога "Белгород" — М-4 "Дон"». Начальная цена соглашения составляет 345,4 млн руб.

Согласно документации второго контракта, победителю конкурса предстоит оборудовать системным комплексом четыре объекта на той же дороге: два путепровода через железную дорогу (длиной 63,2 м и 55,8 м), мост через реку Сосна (34,3 м) и мост через суходол (33,1 м). Работы необходимо выполнить с даты заключения контракта до 30 ноября 2027 года. Стартовая цена соглашения — 389,3 млн руб.

В рамках третьего контракта подрядчик должен выполнить аналогичные работы с даты заключения соглашения по 30 ноября 2026 года. Установить системы необходимо на трех объектах той же дороги, а именно на мосту через ручей Холок (33,1 м), на мосту через реку Плотва (33,1 м), мосту через реку Серебрянка (48,4 м). Начальная цена соглашения составляет 243,7 млн руб.

Смонтировать системы на мосту через реку Тихая Сосна (94 м), на путепроводе через суходол (48,2 м) и на мосту через реку Черная Калитва (88,8 м) необходимо по условиям четвертого контракта. Его стартовая цена — 404,5 млн руб. Выполнить работы необходимо не позже 30 ноября 2026-го.

Условия пятого контракта обязывают победителя конкурса установить инженерно-технические системы на трех путепроводах через автомобильную дорогу (длиной 74,8 м, 77,5 м и 59,7 м), а также на мосту через реку Короча (78,3 м). Это необходимо сделать до 30 ноября 2026-го. Начальная цена соглашения — почти 331 млн руб.

Шестой контракт предполагает, что подрядчик выполнит условия соглашения с 1 апреля 2027 года по 31 августа 2028-го. Ему предстоит оборудовать инженерно-техническими системами три объекта на участках двух дорог «М-2 "Крым" Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной — Прохоровка — Губкин — Р-298 Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 "Каспий"» и «М-2 "Крым" Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной, Юго-восточный обход Курска» в Белгородской области. В их числе — мост через суходол (длиной 67,4 м) и путепровод через автодорогу местного значения (77,3 м). Начальная цена соглашения составляет 197,5 млн руб.

Подавать заявки на все шесть конкурсов можно до 5 марта, итоги подведут 13-го.

Кабира Гасанова