Столичная компания оспорила тендеры по оснащению белгородских дорог на 1,9 млрд

ФАС приостановила проведение шести конкурсов на установку инженерно-технических систем транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства в Белгородской области. Основанием стали жалобы московского ООО «ФТК "Интеграция"». Общая сумма начальных цен контрактов составляет порядка 1,9 млрд руб. Заказчиком выступает «Федеральное управление автомобильной магистрали "Москва — Харьков" Федерального дорожного агентства». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В рамках участия в шести закупках компания направила в ФАС 18 жалоб — по три на каждый конкурс. Заявления попарно аналогичны по содержанию: первые три содержат претензии к оператору электронной площадки и комиссии заказчика, вторые три оспаривают результаты оценки, еще три касаются бездействия конкретно комиссии.

«ФТК "Интеграция"» обратилась в ФАС России в первых шести заявлениях с жалобой на действия оператора электронной площадки «Фабрикант» и единой комиссии заказчика. Как следует из заявления, компания представила в заявке предложения по всем трем детализирующим показателям критерия «Качественные характеристики», однако комиссия учла лишь первый, по двум другим выставив ноль баллов с пометкой «нет информации». В этой связи компания указывает на два возможных нарушения. Либо оператор площадки не направил заказчику часть документов, либо комиссия проигнорировала их при оценке. При корректном подсчете, настаивает компания, она должна была получить 40 баллов по качественному критерию вместо 16 и занять первое место с итоговым результатом 93,26 балла. Центральный аппарат антимонопольной службы рассмотрел одну из таких жалоб в рамках тендера и признал ее необоснованной, поскольку заявка компании была правомерно возвращена оператором электронной площадки из-за отсутствия у нее статуса СМП, тогда как закупка проводилась с ограничением для таких субъектов. Вместе с тем ФАС выявила нарушение в действиях заказчика, который неправомерно установил в извещении преимущество для малого бизнеса при начальной цене контракта, превышающей 20 млн руб. (389,3 млн руб.). В связи с этим «Федеральному управлению автомобильной магистрали "Москва — Харьков" Федерального дорожного агентства» выдано предписание устранить нарушение, а материалы переданы должностному лицу ведомства для возбуждения административного дела.

В следующих шести заявлениях, направленных в орловское управление ФАС, «ФТК "Интеграция"» оспаривает действия заказчика. По мнению компании, комиссия не произвела оценку первой части заявки компании по двум из трех детализирующих показателей критерия «Качественные характеристики», хотя все необходимые предложения в заявке содержались. Таким образом, «ФТК "Интеграция"» ходатайствовала о признании жалобы обоснованной, приостановлении заключения контракта, проведении внеплановой проверки действий заказчика и выдаче предписания об устранении нарушений. Ведомство отказалось рассматривать доводы компании, пояснив, что не уполномочено определять правомерность оценки по качественным критериям.

В других шести претензиях, также поданных в орловское УФАС, компания акцентирует внимание на том, что комиссия заказчика не просто не оценила ее заявку по двум показателям, а именно «бездействовала».

По данным Rusprofile, ООО «ФТК "Интеграция"» зарегистрировано в Москве в январе 2013 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 1 млн руб. Генеральный директор — Алексей Петров. Учредителем является московское АО «ФТК» (ведет деятельность холдинговых компаний с марта 2015 года, информация о собственниках скрыта). «ФТК "Интеграция"» в 2024 году выручила 1,3 млрд, чистая прибыль составила 24 млн руб.

Рассмотрение пяти принятых жалоб состоится 24 марта.

Согласно условиям контрактов, подрядчикам предстоит оснастить дорожные объекты Белгородской области инженерно-техническими системами транспортной безопасности. Наименьшая цена соглашения составляет 197,5 млн руб., наибольшая — 404,5 млн руб. В пяти из шести госзакупок на конкурс заявились два участника, названия которых неизвестны (один из них, проигравший, судя по информации из жалоб,— «ФТК "Интеграция"»). Победитель значительно снижал начальную цену работ. Срок подачи заявок на одни торги еще не завершился, однако процедуру (начальная цена контракта — 389,3 млн руб.) приостановили в связи с жалобой «ФТК "Интеграция"».

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что московский дорожник подал аналогичные жалобы на торги по установке инженерно-технических систем транспортной безопасности в Курской области.

Кабира Гасанова