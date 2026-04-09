Еврокомиссия поддержала введение налога на сверхприбыль энергетических компаний

Сегодня еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис объявил о том, что Европейская комиссия одобряет инициативы ряда стран ЕС о введении налога на сверхприбыль крупных энергетических компаний из-за роста цен на топливо, сообщает Politico.

«Ничто не мешает странам-членам вводить (такие налоги.— “Ъ”). Мы изучаем возможность выработки более скоординированного подхода на европейском уровне»,— заявил он, выступая перед членами Европарламента.

Ранее Австрия, Германия, Италия, Португалия и Испания направили в ведомство письмо, призывая обеспечить справедливое распределение непредвиденной прибыли, полученной в результате ближневосточного кризиса.

Издание напоминает, что ранее аналогичный налог вводился ЕС вскоре после начала боевых действий на Украине.

Екатерина Наумова