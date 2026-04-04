Reuters: пять министров ЕС хотят ввести налог на сверхприбыль для энергокомпаний

Пять министров финансов Евросоюза призывают ввести налог на непредвиденную прибыль энергетических компаний из-за роста цен на топливо, вызванного войной с Ираном. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо министров в Европейскую комиссию.

С призывом выступили министры финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии. Такая мера послужит сигналом того, что «мы едины и способны действовать», указано в письме. «Это также пошлет четкий сигнал о том, что те, кто извлекает выгоду из последствий войны, должны внести свой вклад в облегчение бремени для населения»,— заявили они.

3 апреля еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европе нужно готовиться к «долгосрочному энергетическому шоку» из-за военного конфликта в Иране. По его словам, власти Евросоюза рассматривают разные сценарии и все возможности борьбы с дефицитом топлива. При худшем сценарии они подразумевают нормирование потребления и высвобождение масштабного количества нефти из резервов. При этом господин Йоргенсен подтвердил, что ЕС не собирается ничего менять в планах по прекращению импорта газа из РФ в текущем году. Вместо этого Евросоюз будет полагаться на поставки США и других партнеров, сообщил он.