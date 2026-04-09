Тренер махачкалинского «Динамо» получил штраф 100 тысяч рублей за мат в эфире

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение после матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой», который завершился со счетом 2:2. В послематчевом флеш-интервью он, по подсчетам СМИ, произнес 12 нецензурных слов за 37 секунд, обсуждая, в частности, эпизод с первым голом калининградцев и работу VAR, пишет «Ъ».

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

5 апреля после игры КДК РФС объявил, что рассмотрит инцидент с эмоциональным интервью Вадима Евсеева, а уже 8 апреля комитет вынес решение о штрафе. Основанием назвали статью 96 дисциплинарного регламента РФС и пункт 17 приложения №1 к нему, то есть норму о неспортивном поведении.

Так как речь идет не о оскорблении конкретного человека, а о публичной нецензурной речи тренера в прямом эфире, дисциплинарный орган ограничился денежным взысканием, а не более жесткой санкцией. При этом сумма в 100 тыс. руб. выглядит заметной, но не критической для клубного уровня РПЛ, где подобные эпизоды обычно трактуют как репутационный и дисциплинарный риск, а не как спортивное нарушение по существу.

Сама игра тоже важна для понимания реакции тренера. Махачкалинское «Динамо» к тому моменту занимало 12-е место в таблице РПЛ и набрало 22 очка после 23 туров, а следующий матч команде предстояло провести на выезде против московского «Локомотива». Для команды, которая борется за сохранение места в лиге, потеря очков в домашней игре с прямым конкурентом обычно усиливает эмоциональную реакцию тренерского штаба, и этот эпизод стал именно таким случаем.

Станислав Маслаков