Тренера махачкалинского «Динамо» Евсеева оштрафовали на 100 тыс. рублей за мат

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 100 тыс. рублей главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева за неспортивное поведение. В послематчевом флеш-интервью специалист употребил 12 нецензурных слов за 37 секунд.

5 апреля махачкалинцы вничью — 2:2 — сыграли с калининградской «Балтикой» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В интервью после встречи Вадим Евсеев в прямом эфире раскритиковал игру своей команды. Наставник «Динамо» был оштрафован в соответствии со ст. 96 дисциплинарного регламента РФС и п.17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС.

Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. По итогам 23 туров команда набрала 22 очка. В следующем матче клуб на выезде сыграет с московским «Локомотивом».

Таисия Орлова