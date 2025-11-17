Член ОНК назвал апокалиптичными условия содержания в СИЗО экс-главы горсовета Липецка

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Липецкой области Сурен Акобян в интервью РИА «Липецк» рассказал о своем посещении СИЗО-1, где по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) содержится бывший спикер горсовета облцентра Александр Афанасьев. По словам господина Акобяна, экс-политик находится в условиях, напоминающих декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме из фильмов об апокалипсисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Афанасьев

Фото: Пресс-служба Липецкого городского совета депутатов Александр Афанасьев

Фото: Пресс-служба Липецкого городского совета депутатов

«Пред нами предстал совершенно подавленный человек без малейшего намека на былое статусное положение. Окружающая обстановка подстать: стены с пятнами плесени и следами протечек, санузел без освещения, спальное место с чем-то отдаленно напоминающим "матрас" неопределенного цвета и без постельного белья, импровизированный "стол" с остатками пищи на одноразовой посуде — таковы реалии «ремонтируемого» подвала СИЗО-1»,— сказал Сурен Акобян. Он добавил, что сам господин Афанасьев назвал эти условия «совершенно нормальными» и отказался общаться с членом ОНК лично.

По оценке Сурена Акобяна, Александр Афанасьев находится в депрессии, а бытовые условия лишь усугубляют его состояние. Член ОНК пообещал подготовить обращение к руководству СИЗО для устранения выявленных нарушений. УФСИН по Липецкой области сообщило изданию Gorod48, что условия содержания подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей в СИЗО-1, соответствуют действующему законодательству. Жалоб со стороны подозреваемых и обвиняемых в адрес администрации учреждения не поступало.

Александра Афанасьева и бывшего военкома города, а ныне гендиректора ООО «Клевер» Олега Кузнецова задержали в начале октября. Уголовное дело против них было возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области. По версии следствия, они обманули основателя производящей детскую одежду группы компаний «НаследникЪ Выжанова» Андрея Выжанова, предложив ему за 20 млн руб. снизить недоимки по налогам, но ничего не сделали. Фигуранты дела не признают вину.

Владимир Зоркий