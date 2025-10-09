Бывших спикера липецкого горсовета и комиссара отправили в СИЗО за мошенничество

Правобережный районный суд Липецка избрал меру пресечения в отношении 63-летнего предпринимателя и другого 46-летнего фигуранта по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Экс-спикер горсовета Липецка Александр Афанасьев (в центре)

Фото: Сергей Паршин Экс-спикер горсовета Липецка Александр Афанасьев (в центре)

Фото: Сергей Паршин

Имена подозреваемых не раскрываются. Из картотеки суда следует, что речь идет о совладельце АО «Липецкий хладокомбинат» и экс-спикере горсовета Александре Афанасьеве, а также о бывшем военном комиссаре Липецка Олеге Кузнецове.

Следователи считают, что в 2023 году предприниматель получил от Олега Кузнецова «информацию о проведении мероприятий налогового контроля» в отношении его компании и предложение за 20 млн руб. посодействовать в снижении недоимки по налогам. Предприниматель на это согласился. Полученные деньги, по версии следствия, фигуранты похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

В региональном СКР добавили, что предприниматель обратился за защитой своих прав в следственные органы. Преступение было пресечено во взаимодействии с УФСБ по Липецкой области. У фигурантов дома проведены обыски, в ходе которых были изъяты деньги и ценности стоимостью, превыщающей размер причиненного ущерба.

Александр Афанасьев стал спикером Липецкого горсовета депутатов пятого созыва в 2020 году. Ранее избирался депутатом четвертого созыва. Состоит в партии «Единая Россия».

Егор Якимов