Императорских пингвинов из Антарктиды признали вымирающим видом

Императорских пингвинов признали видом, находящимся под угрозой исчезновения, следует из заявления Международного союза охраны природы (IUCN). Ранее организация характеризовала их как вид, «близкий к уязвимому положению».

Фото: Wolfgang Kaehler / LightRocket / Getty Images

По данным IUCN, к 2080-м годам популяция императорских пингвинов уменьшится вдвое. В настоящее время она оценивается в 595 тыс. Только в период с 2009 по 2018 год ее численность снизилась на 10% — это более 20 тыс. взрослых особей. Основной причиной вымирания является таяние морского льда в Антарктиде.

Императорским пингвинам необходимы участки льда для размножения. Птицы проводят до девяти месяцев в году на льду, прикрепленном к берегу. Именно там вылупляются и растут птенцы до тех пор, пока у них не появится водонепроницаемое оперение.

Помимо императорских пингвинов, IUCN также причислил к находящимся под угрозой исчезновения кергеленских морских котиков, тоже обитающих в Антарктике. Их численность с 2000 года сократилась на 50% — до 944 тыс.— из-за проблем с доступными источниками пропитания.

Екатерина Наумова