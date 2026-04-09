ТАСС: обыски в офисе «Новой газеты» связаны с делом обозревателя Олега Ролдугина

Обыски в редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке в Москве проходят по делу обозревателя издания и сооснователя газеты «Собеседник» (объявлена иноагентом) Олега Ролдугина. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Олег Ролдугин покинул пост главреда «Собеседника» (иноагент) в декабре 2024 года. В сентябре того же года издание прекратило публикацию статей, а в ноябре его сайт лишили лицензии. В феврале 2022 года веб-версию СМИ заблокировали в России.

В главном управлении МВД по Москве возбудили уголовное дело о незаконном использовании персональных данных (ст. 272.1 УК). Как писал «Интерфакс» со ссылкой на источник, по нему проходят некоторые журналисты «Новой газеты». В полиции установили, что при подготовке материалов авторы могли использовать «информационные ресурсы с персональными данными». Среди них, в частности, боты для пробива.

Редакция «Новой газеты» сообщила о начале обысков три часа назад. По данным Telegram-канала издания, в здание вошли «сотрудники спецслужб в масках». В офисе находилась часть сотрудников газеты, к ним не пускали адвокатов.