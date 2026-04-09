Против «Новой газеты» возбудили дело о незаконном использовании персональных данных

Главное управление МВД по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела о незаконном использовании персональных данных граждан. Как сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о редакции «Новой газеты».

Как следует из пресс-релиза ГУВД, сотрудники полиции установили, что при подготовке материалов журналисты использовали «информационные ресурсы с персональными данными».

«За 2025-2026 гг. на частных ресурсах хранения персональных данных осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграмм-каналах», — сообщается в пресс-релизе полиции.

Новость дополняется.