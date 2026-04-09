ТАСС: Иран будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день

Иран будет пропускать не более 15 судов в день через Ормузский пролив по соглашению о прекращении огня с США, сообщает ТАСС со ссылкой на иранский источник. Собеседник агентства исключил возвращение «к довоенному статусу-кво».

«Это движение строго зависит от согласия Ирана и соблюдения конкретного протокола. Эта новая нормативно-правовая база, действующая под наблюдением Корпуса стражей исламской революции, была официально доведена до сведения сторон в регионе»,— сказал источник ТАСС.

Тегеран требует от Вашингтона разморозить иранские активы в ближайшие две недели, отметил собеседник агентства. Другое требование Ирана — закрепить прекращение конфликта в резолюции Совета Безопасности ООН, добавил источник.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном, во время которого стороны должны достичь итогового мирного соглашения. На следующий день по Ормузскому проливу прошло первое после объявленного перемирия судно. Иранская сторона заявила, что переговоры представителей Тегерана и Вашингтона пройдут 10 апреля в Исламабаде.

