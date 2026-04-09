Сбер утратил интерес к запрету собрания кредиторов «Башкиравтодора»

Арбитражный суд Башкирии снял запрет на первое собрание кредиторов банкротящегося АО «Башкиравтодор». С этим заявлением обратился Сбербанк, который 16 июля прошлого года сам и настоял на таких обеспечительных мерах в рамках дела о несостоятельности крупнейшего дорожно-строительного подрядчика региона.

Как сообщал «Ъ-Уфа», около года назад первое собрание кредиторов анонсировали «Аквамак-Процессинг», «АГ-Бизнессгрупп» и предприниматель Айгуль Губаева («Башкиравтодор» должен был им более 492 млн руб.). На встрече они собирались подать заявление о признании должника банкротом, выбрать арбитражного управляющего компании и начать конкурсное производство.

Принимая решение о запрете, суд решил, что первое собрание не может проходить без учета еще нерассмотренных требований Сбербанка, одного из основных кредиторов «Башкиравтодора». Против первого собрания кредиторов выступали и тогдашний временный управляющий «Башкиравтодора» Александр Путинцев, и один из акционеров предприятия АО «Региональный фонд».

В новом акте суд учел, что Регфонд как поручитель «Башкиравтодора» погасил часть его долгов перед Сбером (около 823,2 млн руб.).

«Заявитель в настоящий момент утратил интерес к сохранению обеспечительных мер, дальнейшее сохранение действия обеспечительных мер приведет к затягиванию проведения процедуры наблюдения», — говорится в определении арбитражного суда Башкирии (.pdf).

Идэль Гумеров