«Башкиравтодор» взяли на содержание

Оказавшийся в прошлом году на грани краха крупнейший дорожно-строительный подрядчик Башкирии «Башкиравтодор» закончил год с положительными результатами. Как следует из отчетности, компания добилась рекордной чистой прибыли и смогла расплатиться с частью долгов. В самом предприятии заверяют о наличии плана финансового оздоровления, который, в основном, заключается в получении крупных контрактов — госконтракты уже позволили компании выйти на безубыточность в отчетном году. Тем не менее, с политикой «накачки» государственными подрядами не согласны эксперты.

«Башкиравтодор» улучшает свои финансовые показатели

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ "Башкиравтодор" улучшает свои финансовые показатели

АО «Башкиравтодор» отчиталось о своих показателях по итогам 2025 года. Выручка предприятия составила около 10,7 млрд руб., чистая прибыль превысила 331,1 млн руб.

Нынешний результат является лучшим для компании. Например, в 2023 году «Башкиравтодор», несмотря на рекордную выручку в 12,7 млрд руб., констатировал крупнейшие за свою историю убытки в 4,1 млрд руб., после чего началось дело о банкротстве предприятия. В числе причин ухудшения состояния аудиторы отмечали нерентабельность ряда проектов: например, реконструкция трассы Бирск — Тастуба — Сатка принесла более 4,4 млрд руб. убытков.

В 2024 году «Башкиравтодор» на фоне уменьшения активности сократил выручку, зато убытки удалось уменьшить до 719,3 млн руб.

К середине прошлого года деятельность предприятия оказалась фактически замороженной. У компании не было средств на оплату труда работников, закупку материалов и топлива. Более того, в конце июля арбитражный суд Башкирии признал «Башкиравтодор» банкротом и объявил конкурсное производство.

Однако в начале сентября некоторые кредиторы (например, компания «Битум» и Сбербанк), министерство земельных и имущественных отношений Башкирии и прокуратура добились отмены решения о несостоятельности и возобновления процедуры наблюдения (см. „Ъ“ от 11 сентября 2025 года). На ситуацию обратил внимание глава Башкирии Радий Хабиров, который публично заявил о предотвращенной попытке рейдерского захвата предприятия. По его мнению, банкротство «Башкиравтодора» значило бы немедленную распродажу активов и увольнение 5 тыс. работников.

Несмотря на риск банкротства, компания в конце 2025 года получила 19 муниципальных контрактов общей стоимостью 1,36 млрд руб. Еще 15 аналогичных подрядов на 1,77 млрд руб. предприятие получило в первые два с половиной месяца нового года. Именно на контракты по содержанию дорог пришлась большая часть доходов — за 2025 год такие подряды принесли «Башкиравтодору» 6,3 млрд руб. Еще 3,4 млрд руб. предприятие получило за счет ремонта дорог, 814,7 млн руб. — дорожное строительство. Годом ранее на содержание дорог пришлось менее 50% выручки.

Также из пояснений к бухгалтерскому балансу следует, что в конце года АО «Региональный фонд» как поручитель «Башкиравтодора» погасил около 823,2 млн руб. долга перед Сбербанком.

В руководстве компании заявляют о существовании финансовой модели для оздоровления предприятия. Она предполагает формирование портфеля заказов, который на сегодня составляет более 52,5 млрд руб. В ближайшие два года, ожидают в «Башкиравтодоре», компания получит от 21,4 млрд до 26,9 млрд руб.

Вместе с тем, дело о банкротстве компании еще не завершено. На рассмотрении арбитражных судов находятся иски крупных кредиторов, задолженность перед которыми исчисляется в сотни млн руб. В отношении «Башкиравтодора» возбуждены исполнительные производства на сумму 2,6 млрд руб., арестованы счета на 89,6 млн руб. Растет и налоговая задолженность, которая на начало года достигала 3,18 млрд руб., за год увеличившись на 371 млн руб.

Экономист Всеволод Спивак скептически относится к попыткам властей вывести «Башкиравтодор» из финансового тупика за счет крупных подрядов и бюджетных вливаний.

«Уверен, что с точки зрения республики, бизнеса и граждан процедура банкротства была бы более эффективным способом решения этой многолетней проблемы. Совсем не обязательно, что «Башкиравтодор» исчезнет бесследно. На его базе может появиться чистая и эффективная компания, или предприятие могло стать основой для возникновения нескольких конкурирующих компаний. Хоть власти и оперируют тезисом о том, что спасение «Башкиравтодора» позволит не допустить сокращения тысяч рабочих мест, этот кажущийся самоочевидным тезис некорректен — после короткого и болезненного периода перераспределения заказов и трудовых ресурсов рабочие получили бы места либо в новой компании, либо в старой организации, но уже реструктурированной»,— считает господин Спивак.

Идэль Гумеров