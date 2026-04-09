Лукашенко поручил воспользоваться «дурью на Ближнем Востоке» для строительства дорог

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству активнее развивать дорожное строительство, используя для этого снижение цен на нефть. Об этом господин Лукашенко сказал при назначении вице-премьера, курирующего строительство, транспорт и ЖКХ.

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Лукашенко

«Всплеск этот был в связи с дурью на Ближнем Востоке. Но, я думаю, стабилизируемся. Притом мы же еще с Россией торгуем нефтью со скидкой определенной, а дороги — это битум прежде всего, битум — это нефть. Все остальное добро у нас есть»,— заявил белорусский президент (цитата по БелТА).

Александр Лукашенко подчеркнул, что дороги имеют ключевое значение для страны как транзитного узла. Он пояснил, что при невозможности строительства бетонных трасс следует использовать битум, поскольку в ближайшие год-полтора сохраняется окно с более низкими ценами на нефть. По словам президента, развитая дорожная сеть особенно важна, поскольку Белоруссия выступает транзитной страной.