«Росатом» сообщил о продолжении работы 128 сотрудников на АЭС «Бушер»

«Росатом» эвакуировал с АЭС «Бушер» в Иране уже более 500 человек. На станции остаются еще около 128 сотрудников. Об этом в интервью «Вестям» рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Конечно же, в последние часы есть определенное облегчение, связанное с этим перемирием»,— отметил Алексей Лихачев. Однако перспективы прекращения огня, по его словам, неясны. «Оно теоретически может прерываться в любой момент»,— пояснил господин Лихачев.

Глава «Росатома» добавил, что главный приоритет корпорации — жизнь и здоровье людей, поэтому корпорация планирует провести очередную волну эвакуации.

Алексей Лихачев поблагодарил власти Ирана и Минобороны России за организацию вывоза сотрудников. Благодаря их поддержке «Росатом» вывез более 500 человек «без каких бы то ни было рисков и инцидентов».

Сегодня господин Лихачев говорил, что корпорация пока не планирует возвращать сотрудников на АЭС «Бушер». По его словам, «пока обстановка этого не позволяет» возобновить работы на станции.

АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная станция в Иране. Ее первый блок ввели в эксплуатацию в 2011 году при содействии «Росатома». С начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля АЭС «Бушер» четыре раза подверглась ударам. «Росатом» провел несколько волн эвакуации сотрудников. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном.