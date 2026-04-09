«Росатом» пока не будет возвращать сотрудников на иранскую АЭС «Бушер»

Финальный этап эвакуации сотрудников «Росатома» с АЭС «Бушер» пока не отменяли, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, возвращать сотрудников на станцию сейчас «не время».

Господин Лихачев рассказал, что с «Росатомом» связывались руководители иранской атомной промышленности. «Им, конечно, хочется как можно скорее вернуться к работам,... но пока обстановка этого не позволяет»,— сообщил он (цитата по «Интерфаксу»).

Глава «Росатома» уточнил, что с момента объявления перемирия между США и Ираном обстановка на АЭС «стала чуть легче». «Мы с вами не понимаем, чем это перемирие закончится в силу понятных причин»,— добавил Алексей Лихачев.

АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная станция в Иране, первый блок которой был введен в эксплуатацию в 2011 году при содействии «Росатома». Вторая очередь строительства, которая предполагала возведение еще двух энергоблоков, приостановлена из-за военных действий. США и Израиль с 28 февраля объявили военную операцию против Ирана, за это время АЭС четыре раза подверглась ударам. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном.

