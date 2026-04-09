Министр информации Белоруссии прокомментировал возможную блокировку YouTube

Министр информации Белоруссии Дмитрий Жук, назначенный на эту должность сегодня, ответил на вопрос, будут ли в республике блокировать YouTube из-за удаления каналов белорусских СМИ. Его слова передает БелТА.

«Если мы декларируем, но не можем реализовать, то лучше вообще не декларировать»,— заявил Дмитрий Жук. По его словам, любой запрет и его последствия должны быть четко просчитаны. «Что касается платформ, которые используются гражданами Беларуси, действовать нужно очень аккуратно. Вы знаете и позицию президента, он не сторонник запретов. Нужно искать иные механизмы взаимоотношения с этими крупными игроками мирового медиапространства»,— сказал он.

По словам господина Жука, президент Белоруссии Александр Лукашенко при назначении сказал ему, что сейчас идет информационная война. «И одна из задач — не допустить, чтобы информационная война стала горячей. Пусть она остается в информационной сфере»,— заявил Дмитрий Жук. Он сообщил, что «сражаться придется на чужой территории», включая YouTube и Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Министр добавил, что рынок Белоруссии необходимо защитить от информационного вторжения трендов, которые, по его мнению, противоестественны морали белорусов.

В начале апреля YouTube удалил государственные каналы Белоруссии, включая БелТА, ОНТ и СТВ. В Мининформе республики сочли это «недружественным и безосновательным шагом» и допустили ответные меры. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку «актом агрессивной политической цензуры» и «подлой информационной диверсией».