«Астра-Девелопмент» получила разрешение на строительство высотки рядом с ЦПКиО

Специализированный застройщик «Астра-Парк» (принадлежит компании «Астра-Девелопмент») получил разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Цвиллинга, 2, недалеко от ЦПКиО. Согласно документам, планируется строительство высотного дома со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенным подземным паркингом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Запланировано строительство 6,9 тыс. кв. м жилья. Разрешение на строительство компания получила в конце марта этого года, оно будет действовать до конца марта 2029 года. Согласно сайту девелопера, на ул. Цвиллинга у интерьерного центра Astroom построят 25-этажный жилой комплекс «Футурист». Со стороны ул. Фурманова запланирована небольшая площадь.

Как рассказали «Ъ-Урал» представители «Астры», на строительную площадку планируют выйти в ближайшее время.

Как ранее писал «Ъ-Урал», строительную площадку девелопер начал готовить еще в 2023 году. Отметим, что рядом с участком компании Prinzip и «Унистрой» ведут строительство ЖК «Парковый квартал» — на месте завода имени Воровского.

Мария Игнатова