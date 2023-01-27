«Астра-Девелопмент» расчищает площадку рядом с ЦПКиО для строительства жилья

Компания «Астра-Девелопмент» планирует приступить к строительству жилья недалеко от Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского — в районе ул. Цвиллинга — Фурманова. Сейчас компания занимается расчисткой территории на ул. Цвиллинга, 2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«С заявлением о сносе обратился застройщик — "Астра". На сегодняшний день разрешение на строительство администрация не выдавала. Какие планы у застройщика будет понятно на этапе подачи соответствующей заявки»,— рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе городской администрации. По данным «Ъ-Урал», компания намерена построить жилой комплекс. В пресс-службе «Астра-Девелопмент» пообещали дать комментарий позже.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, «Астра-Девелопмент» была зарегистрирована в 2014 году в Екатеринбурге. Бенефициарами компании являются Олег и Дмитрий Исмагиловы, Екатерина Баранова и Денис Стробыкин. По итогам 2021 года на балансе компании 1,3 млрд руб., чистая прибыль составила 181,5 млн руб. Как указано на сайте компании, «Астра-Девелопмент» входит в состав холдинга «АСТРА». Среди проектов девелопера значатся ЖК «Белый парус», «Шолохов», Aura и другие.

Отметим, что рядом с участком компания Prinzip ведет строительство ЖК «Парковый квартал» — на месте завода имени Воровского.

Мария Игнатова

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