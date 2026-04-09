Финал «Пути регионов» Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 6 мая

Финальный матч «Пути регионов» FONBET Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и ЦСКА состоится 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч пройдет на «Лукойл-Арене» — домашнем стадионе «Спартака», который вмещает более 45 тыс. зрителей. Победитель выйдет в Суперфинал FONBET Кубка России, где встретится с сильнейшим в паре между «Краснодаром» и столичным «Динамо». В первой игре финала «Пути Российской премьер-лиги» клубы сыграли вничью — 0:0. Ответный матч пройдет 7 мая в Краснодаре.

В полуфинале «Пути регионов» ЦСКА победил самарские «Крылья Советов» со счетом 5:2. На той же стадии «Спартак» обыграл петербургский «Зенит» (0:0, 7:6 по пенальти).

Суперфинал FONBET Кубка России пройдет 24 мая на московском стадионе «Лужники». Действующим обладателем трофея является ЦСКА.

