Прокуратура потребовала возбудить дело против иноагента Семена Слепакова

Московское управление прокуратуры направило в СКР материалы для возбуждения дела против певца и комика Семена Слепакова (признан в России иностранным агентом). Ему инкриминируют уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семен Слепаков (объявлен иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Семен Слепаков (объявлен иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно материалам проверки, певцу дважды за год выносили административный штраф за нарушение деятельности иноагента. При этом комик продолжил публиковать материалы без маркировки иностранного агента.

Минюст внес Семена Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. В качестве причины указывалось, что комик негативно высказывался в отношении россиян, выступал против СВО и получал финансирование из иностранных источников. Артист пытался обжаловать статус, однако суд отклонил иск. С 2022 года комик живет не в России.

Никита Черненко