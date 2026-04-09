Ливни в Дагестане прогнозируют до 15 апреля

Прогноз о ливнях и сильном ветре с порывами до 22–27 м/с в Дагестане продлили до 15 апреля. В этот период также ожидается повышение уровня воды в реках, сообщило управление МЧС по республике.

Последствия наводнения в микрорайоне Пальмира в Махачкале

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Последствия наводнения в микрорайоне Пальмира в Махачкале

Ведомство советует гражданам обходить рекламные щиты и шаткие строения. Также рекомендуется держаться в стороне от линий электропередачи и деревьев.

Ливни в Дагестане начались 28 марта, в республике размыло берега рек. Вторая волна паводка пришлась на 5 апреля. В Дербентском районе несколько тысяч человек эвакуировали из-за прорыва плотины. В общей сложности погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс., сообщал глава республики Сергей Меликов. Он назвал ущерб от наводнений огромным.

