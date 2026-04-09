Меликов назвал огромным ущерб от наводнений в Дагестане

Ущерб от наводнений в Дагестане оказался огромным, но единство и поддержка всей страны поможет региону справиться. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

По поручению президента России Владимира Путина начала работу правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков. В республику прибыли главы МЧС и ЖКХ Александр Куренков и Ирек Файзуллин, а также другие участники комиссии.

МЧС доставило в Дагестан более 23 т гуманитарного груза, включая мотопомпы, тепловые пушки и воду. Свыше 1 тыс. волонтеров уже работают в регионе. За первые дни они привезли более 100 т воды, продукты и предметы первой необходимости.

Ливни начались 28 марта и повредили инфраструктуру. Вторая волна паводка пришлась на 5 апреля. В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек после прорыва плотины. Погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. 7 апреля введен режим ЧС регионального уровня.

