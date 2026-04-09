Белоусов посетил группировку войск «Центр»

Министр обороны России Андрей Белоусов заслушал доклады в командном пункте группировки войск «Центр» и проверил ход выполнения боевых задач. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук доложил господину Белоусову о ходе наступления войск, а также о характере действий украинской стороны. Начальник управления войск беспилотных систем «Центра» уточнил, что связанные с БПЛА подразделения показывают высокие результаты.

Андрей Белоусов также вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки за мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне спецоперации.

19 марта группировка войск «Центр» установила контроль над населенным пунктом Павловка в Донецкой народной республике. В этот же день подразделения группировки войск «Южная» заняли населенный пункт Федоровка Вторая.