Бывшего директора певца Газманова обвинили в мошенничестве

Следствие обвинило в крупном и особо крупном мошенничестве Дмитрия Царенко — бывшего директора певца и народного артиста России Олега Газманова. Его дело зарегистрировали 31 марта в Хорошевском районном суде Москвы, следует из данных картотеки. Официально об уголовном деле не сообщалось.

Как рассказали источники РБК, Дмитрию Царенко вменяют хищение денег за концерты артиста. По их словам, в октябре 2023 года бухгалтер «ОМГ-Промо» (компания Олега Газманова) заметила слишком низкий доход от концерта в «Крокус Сити Холле». Как выяснилось позже, господин Царенко оплачивал концерт через свое собственное ИП, хотя деньги должны были поступать на счет «ОМГ-Промо». Всего в деле, утверждают собеседники РБК, речь идет о 17 эпизодах мошенничества, ущерб оценивается в 15,3 млн руб.

Бывший директор артиста не признал вину и заявил, что всегда действовал в интересах и по указаниям самого артиста. В материалах дела также есть договор между ИП Царенко и ИП Газмановым. Сам певец заявил, что договор ему «подсунули» и он подписал его неосознанно. Во время дачи показаний артист заявил, что не касался финансово-хозяйственной деятельности и полностью полагался на своего директора.

По информации издания, это не первое уголовное дело против Дмитрия Царенко. В апреле 2025 года Дмитровский городской суд Московской области приговорил бывшего директора певца к четырем годам общего режима по 13 эпизодам мошенничества. При этом с господина Царенко взыскали 10,4 млн руб. в пользу «ОМГ-Промо».

