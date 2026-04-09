Goldman Sachs спрогнозировал нефть выше $100 за баррель до конца года при закрытом Ормузском проливе

Если Ормузский пролив останется заблокированным еще на месяц, то средняя цена нефти марки Brent будет превышать $100 за баррель весь 2026 год. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на прогноз банка Goldman Sachs Group Inc.

По словам аналитиков банка, ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, несмотря на двухнедельное перемирие между Ираном и США. До сих пор нет ясности относительно договоренностей по Ормузскому проливу — ключевому маршруту для транзита топлива из стран Ближнего Востока, отметили в организации.

Из базового прогноза Goldman Sachs следует, что поставки нефти и газа по морскому коридору восстановятся 11-12 апреля. При таком сценарии стоимость Brent составит $82 за баррель в III квартале 2026 года и $80 — в IV квартале. Если пролив останется заблокирован еще на месяц, цены на Brent будут превышать $100 за баррель и во второй половине года. Более длительное закрытие Ормузского пролива приведет к росту цен на горючее до $120 за баррель в III квартале и $115 — в IV квартале.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. С начала боевых действий цены на нефть увеличились с $65 до $100 за баррель. Мартовский рост цен стал рекордным с 1983 года. Подорожание в том числе связано с перекрытием Ормузского пролива. Через морской коридор проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и СПГ.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном. За это время, по его словам, стороны должны достичь итогового мирного соглашения, в частности по Ормузскому проливу. Переговоры иранской и американской делегаций могут начаться на этой неделе в Пакистане.