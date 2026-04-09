Погрузка на КрасЖД в Хакасии выросла с начала года почти на 2%

По итогам января-марта 2026 года на Красноярской железной дороге (КрасЖД) в Республике Хакасия было погружено 6,8 млн т различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее показатель вырос на 1,7%, сообщает пресс-служба КрасЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В первом квартале этого года зафиксирован рост отправки зерна на 48,2%, до 14,8 тыс. т, каменного угля — на 2,5%, до 5,94 млн т, а также руды цветной и серного сырья — в 1,7 раза, до 6,6 тыс. т. При этом произошло снижение погрузки руды железной и марганцевой на 3,4%, до 391,6 тыс. т, и цветных металлов — на 12%, до 207 тыс. т.

В марте 2026-го объем погрузки КрасЖД в Хакасии достиг 2,3 млн т, что на 9,6% больше, чем в марте прошлого года.

Как писал «Ъ-Сибирь», за первые три месяца 2026 года перевозки контейнеров ДФЭ на Восточно-Сибирской железной дороге составили 163,3 тыс. единиц. В сравнении с показателем за тот же период годом ранее прирост составил 8,3%.

Александра Стрелкова