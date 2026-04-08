Перевозки контейнеров по ВСЖД выросли на 8,3% с начала 2026 года

По итогам первого квартала 2026 года перевозки контейнеров ДФЭ на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) составили 163,3 тыс. единиц. В сравнении с показателем за аналогичный период годом ранее прирост составил 8,3%, сообщает пресс-служба ВСЖД.

На экспорт в этом направлении с января по март этого года было отправлено 64,3 тыс. контейнеров ДФЭ (+14,5%). Импортные перевозки составили 46,8 тыс. контейнеров ДФЭ (+9,7%). Внутрироссийское сообщение достигло 41,3 тыс. контейнеров ДФЭ, что на 6,8% меньше, чем за первые три месяца 2025 года.

Кроме того, в первом квартале 2026 года на 13,3%, до 127 тыс. ДФЭ, выросло количество груженых контейнеров (перевезено 1,6 млн т грузов, +14,8%). Наибольший прирост отмечается при перевозке бумаги — 21,4 тыс. ДФЭ (+11,1%), метизов — 14,1 тыс. (+15,4%) и автомобилей — 9,8 тыс. (+14,1%). При этом фиксируется спад при перевозках зерна — 1,5 тыс. (-42%), лесных грузов — 17,7 тыс. (-33%), машин, станков и двигателей — 6,5 тыс. (-11,9%), остальных и сборных грузов — 3,1 тыс. (-13,4%).

Александра Стрелкова