Бывшая председательница Ростовского облсуда не смогла оспорить изъятие имущества

Краснодарский краевой суд отклонил жалобу бывшей председательницы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Она просила отменить решение о конфискации имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани. Ответчиками по делу также были сын бывшей судьи Сергей Золотарев и Мария Данкевич, которая считается доверенным лицом госпожи Золотаревой.

Елена Золотарева

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Решение об обращении в казну имущества бывшей судьи 22 января текущего года вынес Первомайский райсуд Краснодара по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. По данным ФНС, Елена Золотарева в 2010–2022 годах в должности судьи получила заработную плату в общей сложности на 52,3 млн руб., однако фактически принадлежащее ей имущество стоит гораздо больше. В доход России были обращены деньги на общую сумму 136 млн руб., найденные наличными при обысках, ювелирные изделия, в основном с бриллиантами, оцениваемые в 17 млн руб., а также автомобили, квартиры и участки.

Елена Золотарева в декабре 2025 года была приговорена к 15 годам колонии за получение взяток. Вместе с ней были осуждены бывшая заместительница главы облсуда Татьяна Юрова (13 лет колонии), бывший председатель Железнодорожного райсуда Ростова Георгий Бондаренко (шесть лет) и бывший начальник областного управления судебного департамента Андрей Рощевский (восемь лет лишения свободы). Приговор вступил в силу.

Подробнее об обращении в казну теневых активов Елены Золотаревой — в материале «Ъ» «Судейское золото присудили России».

Анна Перова, Краснодар

