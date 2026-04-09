В Ярославле вновь начали искать подрядчика для ремонта Яковлевского круга

В Ярославле объявили повторные торги для поиска подрядной организации для капремонта Яковлевского круга и прилегающих дорог, но объем работ снижен по сравнению с первыми торгами. Процедура объявлена на портале госзакупок.

Первые торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда начальная цена контракта составляла 210 млн руб., в новой процедуре — 105,4 млн руб. Кроме того, вместо восьми этапов подрядчику предлагается выполнить четыре.

Согласно проекту контракта до 15 сентября 2026 года нужно отремонтировать улицу Яковлевскую на участке от дома № 7 (областная больница) до границы городского округа. Там уложат новый асфальт, сделают освещение, восстановят газоны. Затем должен стартовать ремонт улицы 3-й Яковлевской и разворотного кольца. Все работы нужно завершить до 1 октября 2027 года.

По сравнению с первыми торгами исключен ремонт дороги от пересечения с проспектом Авиаторов в районе дома № 60 по улице 2-й Яковлевской до границ города.

Итоги торгов подведут 4 мая.

Алла Чижова